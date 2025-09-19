¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£¹£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£¹£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£¶£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147.90¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1765¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÆü¶äÈ¯É½¸å¤Ë148±ßÉÕ¶á¤«¤é147.20¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«Ãæ¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþÃë²á¤®¤Î1.1793ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1751¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÃÍ·÷¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þÈ¯É½¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç¼ÚÆþ³Û¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁýÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£1.3550ÉÕ¶á¤«¤é1.3483¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÃÍ·÷¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.95¡¡EUR/USD¡¡1.1761¡¡GBP/USD¡¡1.3500
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147.90¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1765¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÆü¶äÈ¯É½¸å¤Ë148±ßÉÕ¶á¤«¤é147.20¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«Ãæ¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþÃë²á¤®¤Î1.1793ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1751¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÃÍ·÷¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þÈ¯É½¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç¼ÚÆþ³Û¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁýÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£1.3550ÉÕ¶á¤«¤é1.3483¶áÊÕ¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÃÍ·÷¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.95¡¡EUR/USD¡¡1.1761¡¡GBP/USD¡¡1.3500