¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾Ç«9·î19Æü¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÀÄ³¤¾Ê¥Ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¸ÂÖÊ¸ÌÀ¤ÎÀè¿ÊÃÏ°è¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢»Í¤Ä¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¡ÊÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î±ö¸Ð»º¶ÈµòÅÀ¡¢¹ñ²È¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶ÈÀè¿ÊÃÏ¶è¡¢¹ñºÝ¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌÜÅªÃÏ¡¢¥°¥ê¡¼¥óÍµ¡ÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÍ¢½ÐÃÏ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤äÍµ¡ÇÀÃÜ»ºÊª¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¾Ê¤È³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¡¢Ê¸²½¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³¤¾Ê¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢·ÀÌóÁí³Û¤Ï1369Ëü1500¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë·ÐºÑËÇ°×Ï¢·È¾¦ÃÌ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Î¾¹ñ¤«¤é50¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬»²²Ã¡£¥°¥ê¡¼¥óÇÀËÒ¶È¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤Ë¸þ¤±¤¿¸òÎ®¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²òÅý¶¯¡Ë