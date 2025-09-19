À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¢¥¿¥â¥ê¤ËÆ´¤ì¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÄÌ¤¤¡¡¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×¶¦±é¤Ï¡Ö²û¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¤ÍÞ¤¨¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤Î¿ÍÀ¸·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥â¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¾åµþ¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢Æ´¤ì¤Î¥¿¥â¥ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÇ®¿´¤ËÄÌ¤¤¡¢1Æü¤ËÃëÌë¸ø±é¤Î2²ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¶¿å¤Ï¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸«¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤ÈÎ¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤Î¥¿¥â¥ê¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Í¥¿¤È¤«¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¶¿å¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ1987Ç¯¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥â¥ê¤È¶¦±é¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤«¤é¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¶½Ê³¤È¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢À¶¿å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÍÞ¤¨¤¿¡¢²û¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡£¿¬Èø¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿¬Èø¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¿¶¤Ã¤¿±¦¼ê¤ò¡¢º¸¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¡£
MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤ìÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¿¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£