¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¾ù¤é¤º¡¢Ã¯Èà¤«¤Þ¤ï¤ºÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ëÉã¡£Éã¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢ÀÎ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÊì¡£
¶áµ÷Î¥¤Ë½»¤àÄ¹½÷¤À¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¤Ò¤È¤êÌ¼¤¬ÁãÎ©¤Á¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÄêÇ¯Âà¿¦´Ö¶á¤ÎÉ×¤ÈÊë¤é¤¹±É»Ò¡£Èà½÷¤òÆü¡¹Çº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÉã¤ÈÊì¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶µ»Õ¤ò¶Ð¤á¾å¤²¤¿Éã¤ÏÊÐ¶þ¤Ç´è¸Ç¡£±É»Ò¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò¤â¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÉã¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Êì¤â¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤·¡¢±É»Ò¤äÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂ¹Ì¼¤Î¿´¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë»ÏËö¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ø¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë±É»Ò¡£Èà½÷¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀ¾Ìî¤ß¤ä»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÀ¾Ìî¤ß¤ä»Ò¡¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ê¤ó¤Æ¡Ù