¡Ú¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¡ÖÂæÉ÷17¹æ¡×¡ÖÂæÉ÷18¹æ¡×¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×¤ËÈ¯Ã£¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ÏÍè¤ë¡©16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Úµ¤¾ÝÄ£19Æü¸á¸å8»þ¹¹¿·¡Û
¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡Ê¥Î¥°¥êー¡Ë¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷19¹æ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ò1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½15¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷È¯À¸¡¡¾Ü¤·¤¤¿ÊÏ©¿Þ¤È16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï996¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡¢¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï990¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï30¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê20Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ê
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï975¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï50¥áー¥È¥ë
21Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ê
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï955¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï60¥áー¥È¥ë
22Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¶á³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï950¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï65¥áー¥È¥ë
23Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï955¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï60¥áー¥È¥ë
24Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï965¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï40¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï55¥áー¥È¥ë¡¡
¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷18¹æ¡Ê¥é¥¬¥µ¡Ë¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ë15¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï998¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï20¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï30¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤Î330¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ú²èÁü②¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷17¹æ¡Ê¥ßー¥È¥¯¡Ë¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÂæÉ÷17¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï²ÚÆî¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ë20¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï996¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï23¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤ë
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½Êó¤Ï¡Ú²èÁü④～⑪¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£