FRUITS ZIPPER Ý¯°æÍ¥°á¡¢1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥½¥í¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶ÊMV¸ø³«¡¡AI¤ËÎø¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ
¡¡FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬¡¢ËÜÆü9·î19Æü¤Ë¥½¥í¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛFRUITS ZIPPER Ý¯°æÍ¥°á¡¢1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤¬¹¥¤¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤â¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£MV¤Ç¤ÏÝ¯°æ¤¬1¿Í2Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëAI¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎAI¤Ë¡È¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï²¿︖¡É¡¢¡È¥Çー¥È¤ÎÍ¶¤¤Êý¤Ï︖¡É¡¢¡È¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤¿¤é¤¤¤¤︖¡É¤ÈÇº¤ß¤ò¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«¿È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È―¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÝ¯°æ¤Ï¡¢11·î¹æ¤è¤ê»¨»ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë