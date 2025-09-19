Åù¿ÈÂç¤Î²Î»ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö3¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿ÀîºêÈ¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKAMO¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡Ú¥Ð¥ê¥µ¥ó#60¡Û
¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢THE FIRST TIMESÆÈ¼«¤Î¼èºà¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¿Í¤«¤é¸«¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è ¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²Î»ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¤Î3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡ÖKAMO¡×(ÆÉ¤ß¡§¥«¥â)¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£KAMOŽ¢±ÛÅßŽ£Audio
¢£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¿Í¤Ï¡ÖKAMO¡×¤Î¥³¥³¤ËÃíÌÜ
¢£¡ÖKAMO¡×¼ê½ñ¤¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKAMO¡×¥á¥ó¥Ðー
¤Þ¤ó¤¸¤í¤¦¡ÊVo. / Gt.¡Ë
¤·¤å¤ó¤¿¡ÊBa.¡Ë
¤Þ¤µ¤æ¤¡ÊDr.¡Ë
¢£¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×Ã´Åö¥á¥â
KAMO¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¡Ö½é¡¹¤·¤µ¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤¤¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë3¿Í¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥°¥Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¶Ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²Î»ì¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¸À¤¤²ó¤·¤ä´¶¾ð¤Î¾è¤»Êý¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤âÎø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¡¹¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¥·ー¥ó¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
Èà¤é¤¬¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¡Ö½é¡¹¤·¤µ¡×¤È¡¢²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö½é¡¹¤·¤µ¡×¤¬¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÅù¿ÈÂç¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤Èà¤é¤¬¡Ö¤¦¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×»Ñ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥·¥å¥¬ー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
