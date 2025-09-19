¡Ú20Æü(ÅÚ)²Ö²ÐÂç²ñ¡Û²¬»³¡¦¹âÎÂ»Ô¡ÖÈ÷Ãæ¤¿¤«¤Ï¤·Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¡×³«ºÅ¡ª Ìó2,000È¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¡¤¤¤ç¤¦ÎÐÃÏ¸ø±à
¤¢¤¹(20Æü)²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤Ç¡¢²»³Ú¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ³Ú¤·¤à²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú20Æü(ÅÚ)²Ö²ÐÂç²ñ¡Û²¬»³¡¦¹âÎÂ»Ô¡ÖÈ÷Ãæ¤¿¤«¤Ï¤·Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¡×³«ºÅ¡ª Ìó2,000È¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¡¤¤¤ç¤¦ÎÐÃÏ¸ø±à
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ö²Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬¿´¤ò¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ç¤¦ÎÐÃÏ¸ø±à(¹âÎÂ»ÔÍî¹çÄ®¶á»÷93-1)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ÷Ãæ¤¿¤«¤Ï¤·Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¡×¤Ç¤¹¡£
4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤¹(20Æü)¸á¸å8»þ20Ê¬¤«¤éÌó2,000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÎÂ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ¾ÇäÊª»ºÅ¸¤äÌó70Å¹ÊÞ¤Î²°Âæ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸á¸å5»þ～¡¡¡¡¡¡¥Ó¥ó¥´¥«ー¥ÉÇÛÉÛ(ÀèÃå100Ì¾)
¸á¸å6»þ～¡¡¡¡¡¡³«²ñ
¸á¸å6»þ15Ê¬～¡¡¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¥¹¥¿ー¥È
¸á¸å6»þ45Ê¬～¡¡¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥ó¥É±éÁÕ(µÈÈ÷¹ñºÝÂç³Ø·Ú²»Éô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥ó¥¹(¹âÎÂ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À³Ú(È÷Ãæ¿À³ÚÀ®±©¼Ò)
¸á¸å8»þ20Ê¬～¡¡²»³Ú²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²
Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢JR¡ÖÈ÷Ãæ¹â¶¶±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¡¢²¬»³¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö²ìÍÛIC¡×¤«¤éÌó20Ê¬¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¤¤¤ç¤¦ÎÐÃÏ¸ø±à¤ä¹âÎÂ¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
20Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë20Æü¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï¡©¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ï¡¢19Æü(¶â)»þÅÀ¤Î¹âÎÂ»Ô¤Îº£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
19Æü(¶â)¸á¸å2»þ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅÆü¤Î¤¢¤¹¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±«¥Þー¥¯¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¤¬±«¤Î¾ì¹ç¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¤Ø½ç±ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¡¢½©¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡ÖÈ÷Ãæ¤¿¤«¤Ï¤·Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¡×¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£