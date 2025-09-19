lynch. 20¼þÇ¯µÇ°¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥àÂè2ÃÆÁ´¶Ê»îÄ°Æ°²è¸ø³«¡¡µìÉè¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤â
¡¡Á°ºî¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º»þÂå¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ËÜºî¡£³èÆ°20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Îlynch.¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î28Æü¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ølynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT¡ÖALL THIS WE'LL GIVE YOU¡×¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬¡¢9·î20Æü15»þ¤è¤ê³«»Ï¡£¼õÉÕ¤Ï9·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÍ½½¬¤¬¤Ç¤¤ëµìÉè¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÈKING e-SHOP¤Ë¤Ælynch.¤ÎCD¡¢DVD¡¢Blu-ray¤ò3,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë