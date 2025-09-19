ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂæÏÑ·³»ö»Ù±ç¤òÉÔ¾µÇ§¤ÈÊÆ»æÊóÆ»¡¡ÁíÅýÉÜ¡ÖÂæÊÆ¶¨ÎÏ¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬º£²Æ¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë4²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó590²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î·³»ö»Ù±ç¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥ÈÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·Å¡Ê¤«¤¯¤¬¤±¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï19Æü¡¢ÂæÏÑ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¹ñËÉ¤ò´Þ¤á¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î³Æ²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï18Æü¡¢Æ¿Ì¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤ä½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ô»á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃÏ°è¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤È¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¦¤Ë¿¯Î¬¤òÍÞ»ß¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢ÈË±É¡¢È¯Å¸¤Î³ÎÊÝ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
³°¸ò´Ø·¸¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¤Ï¡¢³¤³°¤Ø¤Î¡Ö·³»ö»Ù±ç¡×°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÖÅÙ¤Ï³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£Á´¤Æ¡ÖÂÐ³°Í½þ·³»ö±ç½õ¡×¡ÊFMS¡Ë°Æ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂæÏÑ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÂæÊÆ´Ö¤Î¹ñËÉ¶¨ÎÏ¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤â19Æü¡¢ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯Íè¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñËÉÇ½ÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃÏ°è¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Æ±»æ¤Ï18Æü¡¢Æ¿Ì¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤ä½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¸ò´Ø·¸¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¤Ï¡¢³¤³°¤Ø¤Î¡Ö·³»ö»Ù±ç¡×°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÖÅÙ¤Ï³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£Á´¤Æ¡ÖÂÐ³°Í½þ·³»ö±ç½õ¡×¡ÊFMS¡Ë°Æ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂæÏÑ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÂæÊÆ´Ö¤Î¹ñËÉ¶¨ÎÏ¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤â19Æü¡¢ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯Íè¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñËÉÇ½ÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃÏ°è¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë