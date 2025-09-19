´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤ÎAPEC´ØÏ¢²ñ¹ç¡¡ÀÐÊÝ·òÁê¡¢ÂæÏÑ¤Î·Ð¸³¾Ò²ð¡¡°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ê¤É
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡ËÊÝ·ò¡¦·ÐºÑ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¤¬15¡Á16Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐ¿òÎÉ¡Ê¤»¤¤¹¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉôÄ¹¡ÊÊÝ·òÁê¡Ë¤é¤ÏÂæÏÑ¤Î°åÎÅAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä·ò¹¯¤Ê¹âÎð²½¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂæÏÑ¤Î·Ð¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Æ±Éô¤¬19Æü¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬ºÇ¶á³«È¯¤·¤¿¡ÖÅüÇ¢ÉÂÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ÎAIÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡×¤òÎã¤Ë¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¥Ç¡¼¥¿¤ÎAI³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÁá´ü°åÎÅ²ðÆþ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
·ò¹¯¤Ê¹âÎð²½¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¹âÎð¼ÔÀ¤Âå¤Ë·ò¹¯¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬2023Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ë1200²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó5879²¯±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤äÂæÏÑ¤Î²ð¸îÀ©ÅÙ¡ÖÄ¹¾È2.0¡×¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨¤¬85¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÀÄ¾¯Ç¯¤Î¿´¤Î·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤ò³Ø¤Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢15¡Á45ºÐ¤Î¹ñÌ±¤¬Ç¯¤Ë3²ó¤ÎÌµÎÁ¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤Î»Üºö¤Î½ÅÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ñ¹ç¤Ç¤ÏÀÐ»á¤¬¼ç¤Ê»²²Ã¹ñ¤Ê¤É¤È2¼Ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤äÅÁÀ÷ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¡¢°åÎÅ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÉ¾²Á¡¢À¤³¦¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»Üºö¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¡¢´ØÏ¢¤Î²ñµÄ¤Ë¤â¾·¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄÀÐÐô¤¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
