SNS¤ä¥Ö¥í¥°¡Ö²£»³²È¤Î¥Þ¥ó¥¬¡£¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÀï¹ñ¥³¥ß¥±¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¶§°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºî¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦²£»³Î»°ì( @yokoyama_bancho)¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê²£»³¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÈÄí¤¬Êø²õ¤¹¤ëÌ¡²è¡×¤ò¾Ò²ð¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºî¼Ô¤Î²£»³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÌô»Õ»û²È¤È¡¢Ìµ¿¦¤ÎÉ×¤òÊú¤¨¤ëÆÇ»³(¤Ö¤¹¤ä¤Þ)²È¡£2¤Ä¤Î²ÈÄí¤Î»Ñ¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡Ä¤ÈËÁÆ¬¤«¤éÀë¸À¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÈÄí¤¬Êø²õ¤¹¤ëÌ¡²è¡×¡£
ºî¼Ô¤Î²£»³¤µ¤ó¤¬Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÉã¤¬³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2²ÈÂ²¤òÂÐÈæ¤µ¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡Ö¾å²¼¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¯¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Êª¸ì¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎºîÉ÷¤«¤é¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÊý¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¥¬¥¹È´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£SNS¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏÄÉ¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸«¤«¤±¤Î¹¬¤»¤äÉÔ¹¬¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î¼ÂÁü¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÈÄí¤¬Êø²õ¤¹¤ëÌ¡²è¡×¡£ºÇ¸å¤ËÊø¤ì¤ë¤Î¤ÏÌô»Õ»û²È¤«¡¢ÆÇ»³²È¤«¡½¡½·ëËö¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§²£»³Î»°ì(@yokoyama_bancho)
