±ê¾åÃæ¤ÎTKOÌÚ²¼¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¡È¸åÇÚ·Ý¿Í¡É¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¤«¤éÂ³¤¯¡È´Ø·¸¡É¤È¤Ï
¡¡9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡£ÁáÂ®±ê¾åÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î»û±¡¤ÎÁ°¤ÇÁÎÎ·¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤ÆÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¡£¹ç¾¸¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ê©¶µ¤Ø¤Î¿®¶Ä¿´¤¬¸ü¤¤¥¿¥¤¤Ç¡¢¿¼¤¯Âº·É¤µ¤ì¤ëÁÎÎ·¤òÃã²½¤¹¤è¤¦¤Ê¿¿»÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤³¤ÎÆ°²è¤òInstagram¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¸½ÃÏ½»Ì±¤é¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¸½ºß¤ÏÆ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡¢X¤Ç¡Ô¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»£¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÉÔ¶à¿µ¤ä¤È¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÌÚ²¼¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï¡Ô¥¿¥¤¤Î±«µ¨¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î·¤¤òÍú¤±¤Þ¤»¤ó¡Õ¤Ê¤É¤È¸½ÃÏ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÈÄÌ¾ï±¿Å¾¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸µµÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°·Ý¿Í¤Ç¥¿¥¤ºß½»¤ÎYouTuber¡¢¥¨¥Ã¥°ÌðÂô¤¬¡Ô½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤âÂ¿Ê¬¤³¤ì¤º¤Ã¤È»¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¥¿¥¤Äü¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¤âµêÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÌÚ²¼¤Ï¡¢¡È¸µ¸åÇÚ·Ý¿Í¡É¤«¤é¤â¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸µ¾¾ÃÝ·Ý¿Í¤Çº£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤â¡¢X¤ÇÌÚ²¼¤µ¤ó¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢14Æü¤ÎÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¼ÕºáÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ôµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Õ¤È¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ô¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ê¥ó¥»¤ËÀÊ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Õ¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ø¤Î½¢¿¦´õË¾¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£2018Ç¯¤ÎÌÚ²¼¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¡×¤Ë¤â¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¸åÇÚ¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤¿»ö·ï¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÆó¿Í¤«¤é¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Ç¿·¾ðÊó¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Î´ØÍ¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¸åÇÚ¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Îºä°æÎÉÂ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤ò¡Ø¡È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¡É¤òÎ¢¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ò¤Ê¤ó¤É¤â¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÖÊÁ¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¥¿¥¤¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¤Ï¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤Ï¡£Æ¨¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¿¥¤¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Î¤·¤ç¤¯ºá¤â¤Ê¤¯¡Ù¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎX¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¤³¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤¸¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´¤ÎÄì¤«¤éÁþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µ¢¹ñ¤·¤¿ÌÚ²¼¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹çÎ®¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡©