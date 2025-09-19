ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û¾ðÊó (19ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ü¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó <438A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§10·î24Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¡¦´ë¶È¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·èºÑÁ´°è¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¤Î¶âÍ»¡¦·èºÑ´ðÈ×¤Î³«È¯¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Äó¶¡¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§10·î8Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1495±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§2036Ëü9600³ô
¡¡¸øÊç¡§170Ëü³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§434Ëü7400³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â90Ëü7100³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§10·î9Æü～15Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§10·î16Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î17Æü～22Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§10·î23Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§£Ó£Â£É¾Ú·ô
[2025Ç¯9·î19Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹