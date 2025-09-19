ËÜÆü¤Î¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Û¾ðÊó (19Æü È¯É½Ê¬)
9·î19Æü¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡9/19È¯É½¡Ê¾ìÃæ¡Ë
ËèÇ¯9·îËö¤È3·îËö»þÅÀ¤Ç1000³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢①¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ1000～5000±ßÁêÅö¡Ë¡¢②¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡ÖFASTNAIL¡×¤ÎÍ¥ÂÔ³ä°ú·ô¡Ê2000～1Ëü±ßÊ¬¡Ë¤òÇ¯2²óÂ£Äè¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÏÆÃÎã¤È¤·¤Æ´ð½àÆü¤ò11·îËö¡¢3·îËö¤È¤¹¤ë¡£
¥»¥ì¥¹ <3696> [Åì¾Ú£Ð]¡¡·è»»·î¡Ú12·î¡Û¡¡¡¡¡¡9/19È¯É½¡Ê¾ìÃæ¡Ë
25Ç¯12·îËö´ð½àÆü¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢ÊÝÍ³ô¿ô100³ô°Ê¾å300³ôÌ¤Ëþ¤Ç°Å¹æ»ñ»º5000±ßÁêÅö¡Ê¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤È¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó³Æ2500±ßÁêÅö¡Ë¡¢300³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Ç°Å¹æ»ñ»º2Ëü±ßÁêÅö¡Ê¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤È¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó³Æ1Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¥ì¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ <6045> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡9/19È¯É½
26Ç¯3·îËö´ð½àÆü¤«¤é¡Ö·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å¡×¤ÎÍ×·ï¤òÄÉ²Ã¡£
