Image: ©2024 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.

美食の街として知られるスペイン・バスク地方のサン・セバスチャンにある、ミシュラン常連のレストラン＜ムガリッツ＞。その謎めいた舞台裏に迫るドキュメンタリー『ムガリッツ』が、2025年9月19日に日本公開される。

ミシュランガイドに「食通にまったく異質な食体験を提供している、レストランを超えた存在」と称された＜ムガリッツ＞では、毎年11月から4月の6か月間は休業し、スタッフ総出で新メニューの開発に専念する。グラスなどを並べずオブジェだけを載せたテーブルや、カトラリーを排して手や舌を直接使って味わう料理など、その唯一無二の世界観は世界中の美食家たちに注目されてきた。

映画では、『REC』シリーズなどのジャンルホラーで知られるパコ・プラサ監督が＜ムガリッツ＞の厨房に潜入。この年のテーマ“目に見えぬもの”をもとに試作を繰り返し、議論を重ねる研究開発チームに密着し、革新的な料理が誕生するまでのプロセスを見つめた。

ギズモードでは日本公開を前に、＜ムガリッツ＞のオーナーシェフであるアンドニ・ルイス・アドゥリス氏にインタビューを実施。映画の制作秘話はもちろん、ユニークな名門を率いる彼の哲学まで、たっぷりと語ってもらった。

映画『ムガリッツ』誕生の背景

――まずは、このドキュメンタリーを制作することになった経緯を教えてください。

アンドニ・ルイス・アドゥリス：今作のきっかけは、長年にわたって関係を築いてきたサン・セバスチャン映画祭でした。この映画祭にはカリナリーシネマ（食映画）部門があり、ディレクターのホセ＝ルイス・レボルディノス氏が「ぜひレストランのドキュメンタリーを作りたい」とおっしゃって、＜ムガリッツ＞のドキュメンタリーの企画が立ち上がりました。その企画に配信プラットフォームのMovistarが賛同してくださり、スペインのクリエイターの創造性とグルメ界の創造性を融合した作品を制作することになりました。

――パコ・プラサ監督を抜擢した理由は？ ホラー映画のイメージが強かったので驚きました。

アンドニ・ルイス・アドゥリス：この企画を実現するには、素晴らしい監督の力が不可欠でした。たくさんの候補者の中からパコ・プラサが選ばれたのですが、「彼は忙しすぎて無理だろう」と、最初は誰もが半ば諦めていたんです。それでもオファーしてみたところ、なんとすぐに快諾してくれました。映画監督という仕事を始めてから、時間や経済的な条件などを一切聞かずに引き受けたのは、今回が初めてだったそうです。

確かに彼はホラー映画で有名な監督ですが、ドラマ、コメディ、スリラー、ドキュメンタリーなど、他のジャンルの作品も撮っています。それに彼はとてもグルメで料理好きな美食家なんです。ムガリッツにも25年前から何度も来ていたので、今作の監督として適任だと思いました。

――撮影にあたって、監督にリクエストしたことや、ルールを課したことはありましたか？

アンドニ・ルイス・アドゥリス：私は監督が撮りたいように撮ってほしいと思っていたので、制約は一切設けませんでした。彼は撮影に入る何か月も前から、カメラを持たずにムガリッツの厨房で見学していたんです。撮影中はおそらく120時間以上はカメラを回していたはず。とても良い作品に仕上がりましたが、彼にとっては大変な仕事だったのではないかなと思います。

＜ムガリッツ＞の精神、その脊髄となる哲学

――＜ムガリッツ＞では、年間の半分はお店を閉めて、その時間をメニュー開発に費やすそうですね。このユニークな運営を始めたきっかけは？

アンドニ・ルイス・アドゥリス：これにはいくつかの理由がありました。まず、サン・セバスチャンという街は、有名な映画祭がありますし、多くの美食家が集まる街として世界的に知られているのですが、住民は約20万人しかいません。スペイン全体には年間1億人もの観光客が訪れますが、サン・セバスチャンは東京や他の首都ほど人が集中しないので、繁忙期と閑散期の差が大きいんです。

そこで私は閑散期に店を閉めることで、自分の思い描くプロジェクトをより深く、力強く推進できるのではないかと考えました。クリエイティブなレストランとして長く続けていくためには、半年間かけてじっくりと構築する時間が必要だと思ったんです。

もう1つの理由は年齢的なことです。もう25歳や35歳ではないので、思い切って休むことで、再び店を開けるときに、心身ともにベストな状態で臨めるようにしたいと考えました。

――現代はアルゴリズムによって好みや傾向が予測され、自分で選んでいるつもりでも、実は選ばされていることが増えています。そんな時代において、ムガリッツが「反アルゴリズム」であるという言葉が印象的でした。「すべてが既知のもので固める人に我慢がならない」ともおっしゃっていましたが、そこに込めた思いをお聞かせください。

アンドニ・ルイス・アドゥリス：私が本当に寂しいと思うのは、40歳、50歳、60歳と年齢を重ねるにしたがって、「もう人生に大きなことは何も起こらないし、このまま息をしていればいい」と、植物のように生きる人が多いということです。他の動物や植物、生物とは違って、人間にはアートや文化、考える力、コミュニケーション能力があります。私たちには永遠に学ぶという能力が備わっているのに、それを使わないなんて、非常にもったいないことだと思うんです。

90歳になっても若い人たちに囲まれている人は、驚くほど若々しいですよね。考え方も柔軟で、常に若者から新しいことを学び、試す姿勢を持ち続けているからです。でも、多くの人は年齢を重ねると試すことをやめてしまう。だからこそ私は、「頭脳として永遠に若い考えであれ」ということを伝えていきたいと思っています。

――今作では、メニュー開発の舞台裏はもちろんですが、アンドニさんの考え方もとても興味深かったです。「教えるということは、弟子の不安を受け止めること」「遊ぶために遊ぶことが大事」など、料理人でなくとも心に響く言葉が多々ありました。クリエイティブな開発チームと仕事をする上で、常にどんなことを大切にするように伝えていますか？

アンドニ・ルイス・アドゥリス：どうもありがとうございます。私が大きな影響を受けたのは、ダニエル・イネラリティというスペインの哲学者です。彼の本には「自分を育てること」について書かれており、非常に感銘を受けました。例えば一人の清潔な人がいるとすれば、その人は決まった時間だけではなく、常に清潔である、というようなことです。それは私の生き方にも強く響きました。私は30年間にわたって、「クリエイティブである」ということを探求し、行動してきました。それは、自分の内にある価値を耕すことだと考えています。

そして今は、自分の内なる価値を育てながら、周囲の人々も共に育てていくことが大切だと考えています。それは自分自身との約束で、どこか日本的な精神なのではないかと思うんです。日本を訪れた時、タクシー運転手に騙されることもなかったし、街にゴミも落ちていなかったし、あまりホームレスの人を見かけませんでした。つまり、人が見ていなくても、自分で自分に課した約束を守る。そういう誠実さが大切だと思っています。成長する能力を持っている人たちを導き、陰で支えていく、そう心がけています。

――今日はありがとうございました。ところで、とてもクリエイティブな料理で有名なムガリッツですが、賄いにはどんなものを食べているのですか？

アンドニ・ルイス・アドゥリス：賄いで食べるのは家庭料理なんです（笑）。さまざまなバックグラウンドを持つシェフたちがいるので、韓国のおばあちゃんから受け継いだ家庭の味や、メキシコのお母さんの料理など、それぞれが自分の文化に根差した料理を作ってくれるんですよ！

『ムガリッツ』は9月19日（金）より、シネスイッチ銀座ほか順次ロードショー。

