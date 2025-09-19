Èþ¥Î³¤¡¡¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î5Ï¢¾¡¤Ç1ÇÔ¥¡¼¥×¡¡7ÆüÌÜ¡¢¼«¸Ê¿·¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê6ÆüÆü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬10ËçÌÜ¡¦Èþ¥Î³¤¡Ê32¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤¬¡¢ÅìÁ°Æ¬9ËçÌÜ¡¦¿éÉÙ»Î¡Ê29¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤«¤é5Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡Èþ¥Î³¤¤Î5Ï¢¾¡¤Ï11¾¡¤·¤Æ´ºÆ®¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤Ç¡¢ÆþËë¸å¤Î¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤¡£7ÆüÌÜ¤Î»þ¼ÀÉ÷Àï¤Ç¼«¸Ê¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¾¡Éé½ê¤À¤È»×¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ¶á3Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¿éÉÙ»ÎÀï¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éº¸Á°¤Þ¤ï¤·¤ò°ú¤¤¤ÆÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£µ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÆÍ¤²¡¤·¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢Â¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¹²¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡ÊÁê¼ê¤Îµ»¤ò¡Ë¿©¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤¿¡£
¡¡¾ì½êÄ¾Á°¤ËÍÏÏ¢¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¡¢40ÅÙ¤Î¹âÇ®¤¬½Ð¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿Æü¤«·Î¸Å¤òµÙ¤ó¤Ç¡£ÂÎÄ´¤Ïº£¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÉáÃÊ¤Î·Î¸Å¤ÎÃù¶â¤¬À¸¤¤Æ¤³¤½¤Î¿Ê·â¤À¤í¤¦¡£