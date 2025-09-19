¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡È¤«¤Ê¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡ÉÁêÔÇÀ±²»¡õ²ÏÂ¼³ðæÆ¡¢5¥ö·îµÇ°¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÊó¹ð Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤ÇÈ¾Ç¯¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÔÇÀ±²»¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¡¦²ÏÂ¼³ðæÆ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå
ÁêÔÇ¤Ï¡Ö5month¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£·î¤ÎµÇ°Æü¤â¾ÆÆù¿©¤Ù¤¿¡×¤È²ÏÂ¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÊó¹ð¡£²ÏÂ¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö5¥ö·î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤ÇÈ¾Ç¯¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£2¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¡£(modelpressÊÔ½¸Éô)
¢¡ÁêÔÇÀ±²»¡¢²ÏÂ¼³ðæÆ¤È¤ÎµÇ°Æü¥Ç¡¼¥È¤ò¸ø³«
