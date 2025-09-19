スウェーデンのデスメタルバンド「アット・ザ・ゲイツ」のフロントマンであるトーマス・リンドバーグさんが１６日、５２歳でこの世を去った。２０２３年から口腔と口蓋に発症した稀少がん「腺様嚢胞癌」の闘病生活を続けていたが、治療に伴う合併症により帰らぬ人となったという。バンドの公式声明では、「きみは僕たちのインスピレーションであり、思いやりと優しさに満ちた真の友人だった。きみの寛大さと創造的な魂は永遠に記憶されることだろう」と綴られている。



【写真】希少がんで若くして亡くなったトーマス・リンドバーグさん

音楽界からは追悼の声が相次いでいる。デスメタルバンド「アーチ・エネミー」のギタリストであるマイケル・アモットは「１５歳の彼と１８歳の僕、地下音楽に全てを捧げていた頃からの仲だった。２０１９年のツアーで再会できたのは本当に特別だった。今日、スウェーデン・デスメタル界の真のＯＧを失った」とインスタグラムに投稿した。



プログレッシブ・メタルバンド「オーペス」のミカエル・オーカーフェルトは、初対面の９０年代を振り返り「見た目は荒々しく、圧倒されるほどだったが、実際は驚くほど親切で温かい人物だった」と語る。「彼のステージは圧巻だった。音楽に完全に没入し、まるで音そのものになっていた」とその存在感を讃えた。



また、「知的で、どんな話題にも耳を傾けてくれる人だった。教師という職業が影響していたのかもしれない」と述べ、「君は先駆的な音楽家であり、素晴らしいフロントマンであり、愛すべき人間だった。僕の敬意は、今もこれからも、絶え間なく流れ続ける」と故人を偲んだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）