¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2025Ç¯9·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ãæ¡ª¡×
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤«¤ï¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¸Ä¥Ú¥í¥Ã¤È¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í»°¥ö·î¤Á¤ç¤¤¡£µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ãæ¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡Á¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£