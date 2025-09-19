日向坂46・渡辺莉奈（16）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年9月18日発売号に登場。フレッシュなグラビアを披露した。



【写真】フレッシュ全開！グラビアを披露する日向坂46・渡辺莉奈

発売されたばかりの15thシングル「お願いバッハ！」で初の選抜2列目に抜擢された渡辺。今号では、等身大の微笑みと、ちょっぴり大人なまなざしをカメラの前で披露。大人っぽい白いワンピースを着て微笑む姿から、ルームウエアにメガネ姿ではにかんだ笑顔を見せる姿をグラビアで表現した。担当者は「高校2年生になった“りなし”の今を目に焼き付けておきましょう!!」と告知した。



渡辺本人も「四期生オーディションでメディア賞に選んでいただいて以来、4回も表紙を務めさせていただけてとっても幸せです♡白いワンピースのシーンではスタッフの皆さんから『大人っぽくなったね』と言っていただけたことが嬉しかったです！」と喜びのコメントを発表。「これからも日向坂46の一員としてがんばるので、見守ってくださると嬉しいです！」とアピールしていた。



