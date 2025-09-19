arXiv¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤òÃµº÷¤·Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAIÅëºÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖasXiv¡×
¡ÖarXiv¡×¤ÏÊªÍý³Ø¡¦¿ô³Ø¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦Åý·×³Ø¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥ì¥×¥ê¥ó¥È(ººÆÉÁ°ÏÀÊ¸)¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊarXiv¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ò¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ãµº÷¤·¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¡ÖasXiv¡×¤Ç¤¹¡£
asxiv.org/
¡ÖasXiv¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖExample:/pdf/1706.03762(Attention Is All You Need)¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖAttention Is All You Need¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤¬³«¤¡¢±¦Â¦¤Ë¡ÖAI Assistana(AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È)¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAttention Is All You Need¡×¤ÏÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëÊ¬Ìî¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖTransformer¡×¤È¤¤¤¦¿¼ÁØ³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ç¤¹¡£¸µÏÀÊ¸¤Ï°Ê²¼¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£
[1706.03762] Attention Is All You Need
https://arxiv.org/abs/1706.03762
asXiv¤ÇÏÀÊ¸¤ò³«¤¯¤È¡¢±¦Â¦¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¿¥Ö¤Ë·Ú¤¤ÏÀÊ¸¤Î³µÀâ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖAttention Is All You Need¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤ÏºÆµ¢¤È¾ö¤ß¹þ¤ß¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢Ãí°Õ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢µ¡³£ËÝÌõ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î·ë²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¢¤ëTransformer¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÖSuggested questions(¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä)¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤È³Ø½¬¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¼ÁÌä¤ÎÎã¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë¡ÖWhat are the main advantages of the Transformer architecture over recurrent and convolutional models?(Transformer¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬ºÆµ¢·¿¥â¥Ç¥ë¤ä¾ö¤ß¹þ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ä¼ç¤ÊÍøÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©)¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î²óÅú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²¼¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼ÁÌä¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖSend(Á÷¿®)¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËasXiv¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òAI¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢asXiv¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ögemini-2.5-flash-lite¡×¡Ögemini-2.5-flash¡×¡Ögemini-2.5-pro¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
asXiv¤ÎÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎGitHub¥Ú¡¼¥¸¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - montanaflynn/asxiv: An AI-powered interface for exploring and understanding arXiv research papers
https://github.com/montanaflynn/asxiv