¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢½é¤á¤Æ»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü£±£¸Æü¤Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿ÍÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀµÜµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ...´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£±ÈÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï£²¥ö·îÁ°¤«¤é»öÌ³½ê¤ÎÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÔÎý½¬¡£¡Ö£Î£È£Ë»þÂå¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¼èºà¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤À¡Ä¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¸«Êý¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤Ë¡Ö£Á£Î£Î£Á¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¡£À¸ÂÈþµÓ¤Ç¤âÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤âºÇ¹â¤À¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤À¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶åºÎï¤ÊµÓ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÈþ¿Í¤ä¡Ä¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö£Î£È£Ë¤Ë¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê»Ïµå¼°¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæÀî¥¢¥Ê¤Î»Ïµå¼°¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÈþµÓÈäÏª¤âÁÇÅ¨¡×¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£