Ado¡¢±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×9¡¦26ÇÛ¿®·èÄê¡¡¥³¥é¥ÜPV¤â¸ø³«
¡¡26Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAdo¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¡¢Æ±Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±¶Ê¤È±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ÜPV¤â¡¢ÅìÊõ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¼çÂê²Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óPV
¡¡¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤¬½é¤á¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àø¿å´Ï¡Ö¤ä¤Þ¤È¡×¤¬ËÌ¶Ë³¤¤ØÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¼óÁê¤¬²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿®Ç°¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Î¿´ÍýÀï¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»ÔÃ«¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡¢Ado¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë¤Î¤»¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¶Ë´¨¤ÎËÌ¶Ë³¤¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë·ã¤·¤¤µûÍëÀï¤ä¡¢¿´ÍÉ¤ì¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤È¡×¤Î¥¯¥ë¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤ò¼ç±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤ÆAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ºî¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡±Ç²èÂè2ºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂè7´ÏÂâ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡Ö¤ä¤Þ¤È¡×¤¬ËÌ¶Ë³¤¤Ø¿ÊÏ©¤ò¼è¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤È¡×»Ù»ý¤òÌÀ¸À¤·¤¿¼óÁê¤¬ÁíÁªµó¤ËÎ×¤ß¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤¿À¯¼£Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ado¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤â½ªÎ»¡£11·î11Æü¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
