¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¡¢±Éè½Ìï¡Ê¤¨¤ê¤ä¡¿19¡Ë¡¢¸÷Ï©¡Ê¤ß¤í¡¿14¡Ë¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¹À¥¤Ï¤ªÊ¢¤Á¤é¸«¤»¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¤¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¹À¥¤¹¤º
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±ÑÍº¡¦¥ª¥ó¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¸É»ù¡¦¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬±Éè½Ìï¤Ç¡¢¤½¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ÂÄï¤Î¸÷Ï©¤È¤Ê¤ë¡£¸÷Ï©¤Ï°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÁ´¤Æ»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°®¼ê¤È¤«¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÂÎ´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¥È¡¼¥¯¡£ÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¸÷Ï©¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹À¥¤¬¸À¤¦¤È¡¢¸÷Ï©¤Ï¡Ö¡Ê¿ÈÄ¹¤¬»£±Æ»þ¤«¤é¡Ë10¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¡¢·¦ÅÄ¡¢±Ê»³¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
