¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¹À¥¡Ë¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤È·¦ÅÄ¡ÊÀµ¹§¡Ë¤¯¤ó¤Î·ë¹½Ä¹¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤ª¤½¤é¤¯3Æü¤°¤é¤¤¤Ï³Ý¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¿´î¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø2Æü´Ö¡¢µÙ¤á¤ë¡ª¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤½¤³¤«¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉµÙ¤ß¤Ê¤·¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2Æü´Ö¤Î¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¿ÆËÓ²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼ÁÇ¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤â°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·¦ÅÄ¡¢±Ê»³¡¢±Éè½Ìï¡¢¸÷Ï©¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
