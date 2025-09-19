¡ÚÃæÆü¡ÛÌøÍµÌé¤¬7²óÅÓÃæ118µå¤ÎÇ´Åê¤â¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ 3²ó°Ê¹ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤â¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢ÍøÆÀ¤é¤ì¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü - ¥ä¥¯¥ë¥È(19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÌøÍµÌéÅê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ118µå¤ÎÇ®Åê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÌøÅê¼ê¤Ï4¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·½é²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1,3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È4²ó°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤Åêµå¤òÈäÏª¡£°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢4²ó¡¢5²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢6²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·7²ó¤Ë¤ÏÄ¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤ÈÆâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó4¼ºÅÀÌÜ¡£118µå¤ÎÇ´Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£