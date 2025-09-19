»³ËÜÍ³¿¤ÎÇ®ÅêÄ¾¸å¤Ë¡È°µ´¬¸÷·Ê¡É¡ÄÇï¼ê³åºÓ&Âç´¿À¼¤Î¹ßÈÄ·à¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¡ª¡×¡Ö¤³¤Îµå¿³¤ÎÃæ¤è¤¯Åê¤²¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÏ«¤¤¤ÎÀ¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜ¤ÎÇ®ÅêÄ¾¸å¤Ë¡Ä´ÑµÒÁíÎ©¤Á¤Î¡È°µ´¬¸÷·Ê¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²Â³¤±¡¢5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µå¾ì¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÝ¤É¤¤È½Äê¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢»Íµå¤ò½Å¤Í¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç¿Ê¤ó¤À6²ó¡¢»³ËÜ¤ÏÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥á¥º¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÅðÎÝ¤òµö¤·¤ÆÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢Â³¤¯¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ë¤Ïµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤ÇÄ©¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÄã¤á¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï·ë¶É5²ó1/3¡¢108µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Í¿»Íµå6¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Ç´Åê¡£ºÝ¤É¤¤È½Äê¤Ë¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬»à¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¤ÇÏ«¤¤¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥ä¥Þ¥â¥í¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤Îµå¿³¤ÎÃæ¤è¤¯Åê¤²¤¿¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢µå¾ì¥Õ¥¡¥ó¤¬Ï«¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅê¼ê¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¹ßÈÄÄ¾¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÂÇ¤¿¤ì½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ç¸î¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÎÏÅê¤òÂ³¤±¤¿¤½¤Î»Ñ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇòÀ±¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë