¡Èº¤¤Ã¤¿110ÈÖÄÌÊó¡É¡Ö¥Ö¥ó¥Á¥ç¥¦¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ë´Ö°ã¤¤ÅÅÏÃ¡Ä¼èºàÃæ¤Î¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÄÌÊó¡×¤Ï4³äÄ¶
¼èºàÈÉ¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î¡Èº¤¤Ã¤¿110ÈÖ¡É¤Î¼ÂÂÖ¡£
Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¼¼¤Ë¤Ï¡ÖÌëÃæ¤ËÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ä¡Ö´Ö°ã¤¤ÅÅÏÃ¡×¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ì©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆ£Â¼ÌÐ·ÙÉôÊä¡Ê48¡Ë¡£
1Ê¬1ÉÃ¤òÁè¤¦ÄÌÊó¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿º¤¤Ã¤¿110ÈÖ¤¬¡Ä¡£
Ê¡²¬¸©·Ù ÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡¦Æ£Â¼ÌÐ·ÙÉôÊä¡§
¤ó¡©²¿¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡£
ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤Ïµ¤¤¬Æ°Å¾¡£¤½¤Î¤ï¤±¤Ï¡Ä¡£
Ê¡²¬¸©·Ù ÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡¦Æ£Â¼ÌÐ·ÙÉôÊä¡§
¤ó¡©Ê¸Ä»¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊ¸Ä»¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡©¥Ú¥Ã¥È¤Î¾®Ä»¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Ä»¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Â¼·ÙÉôÊä¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ØµÞ¤¤¤ÇÍè¤Æ¡ª¡Ù¤È¤¯¤êÊÖ¤¹¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø·Ù»¡½ð¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
3»þ´Ö¤Î¼èºà¤ÇÆ£Â¼·ÙÉôÊä¤¬¼õ¤±¤¿ÄÌÊó¤Ï45·ï¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20·ï¤È4³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©·Ù ÄÌ¿®»ØÎá²Ý¡¦Æ²ËÜ¾À¸·ÙÉôÊä¡§
110ÈÖ¤¬1ÉÃ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè½õ¤«¤ëÊý¤¬½õ¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¶ÛµÞ¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡½ð¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡¢ÁêÃÌÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô9110¡×¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£