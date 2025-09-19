¡ÎÆÃ½¸¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¿·4¶¯»þÂå 04¡Ï¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¡¡¥¯¥é¥ÖÀ¤³¦°ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡¡°Ê¹ß¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¿¡£·ë²Ì=À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤âÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤âÂçÎÌ¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤òÊä¶¯¤·¡¢¤è¤êÀïÎÏ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Î¼Á¤ÈÎÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î½ÀÆð¤ÊÀï½Ñ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¡õCLÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
£Ê¡¦¥Ú¥É¥í¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¡¶¯ÎÏÊä¶¯¤Ç¹¶·âÎÏ¥¢¥Ã¥×
¡¡ºòµ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï²ÄÊÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¿¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆCL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏUECL¤È¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜÎ©¤ÄÂàÃÄ¤Ï¤ª¤â¤Ë¹¶·â¿Ø¤Ç¡¢ºòµ¨10ÆÀÅÀ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¢ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢7ÆÀÅÀ¤Î¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡Ê¢ª¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢¤É¤Á¤é¤â3ÆÀÅÀ¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡Ê¢ª¥ß¥é¥ó¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¡Ê¢ª¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë¤Ê¤É¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢Ã±½ã¤ËÆÀÅÀ¿ô¤À¤±¤ò¤ß¤Æ¤â23ÅÀ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£4¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥·¥¹¥È¤â14¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ô»ú¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡Ê¢«¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ê¤É¤ÈÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¶â5500Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¹ç·×Ìó110²¯±ß¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ä2ÎóÌÜ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç10ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤«¤é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç¤â3»î¹ç3ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¥ì¥¥ì¤ÎÆÍÇË¤ò¤ß¤»¤ë¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¢«¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿18ºÐ¤Ç¡¢3400Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·Áê¼ê¤òº®Íð¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¤È¡¢2Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£34Ê¬¤ËÃæ±û¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤«¤é½Ä¤ËÀª¤¤¤è¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£¤³¤³¤«¤éÎäÀÅ¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤¿¤È¤¤Î¡ÈÉÝ¤µ¡É¤ò¼¨¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡Ê¢«¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ë¤Ïºòµ¨12ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È³ÐÀÃ¤·¤¿22ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ëºòµ¨¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¡£´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯3Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Þ¤ÇÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ê³«ËëÀï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¡Ë¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤Þ¤ÇÌó10½µ´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î¤³¤í¤ËÎý½¬ºÆ³«¡¢Ç¯Æâ¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡½øÈ×Àï¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥×¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹¶·â¿Ø¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡Ê¢«¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¡Ê¢«¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡Ê¢«¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤â¥È¥Ã¥×²¼¤ä±¦¥µ¥¤¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤Ï19ºÐ¤Î¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È¡Ê¢«¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¤¥â¥À¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÅ¬¤·¤¿º¸Íø¤¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤ë¡££´¥Ð¥Ã¥¯¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ç±þÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ÄÊÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀïÎÏ¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½
¡¡³ÆÁª¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Î4-3-2-1¡Ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡Î3-4-2-1¡Ï¡Î3-2-4-1¡Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÎ®Æ°Åª¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡£¼éÈ÷¤Î¤È¤¤ÏÃæÈ×¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤¬Äã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡Î4-4-2¡Ï¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤¤â¡£¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¢DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¡¢¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¡¢¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ó¥ª¥è¡¢¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È¡¢MF¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡¢¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡¢FW¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¡¢¥°¥¹¥È¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¹¶·â»²²Ã¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾Ì¾¤È¤â¾å¤¬¤ê¡¢2¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Î®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ï¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ï¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£Æ°¤¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¼Á¡¢Â¸µ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¥Ï¥È¤¬¡È°ã¤¤¡É¤ò¤ß¤»¤¿¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âºòµ¨¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡E¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥«¥¤¥»¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë²ó¼ýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¿ä¿ÊÎÏ¡¢Å¸³«ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤¤»¤ë¡¢¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËE¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï6ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤À¡£¹¶·â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶õ¤¤¤¿¸åÊý¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤ª¤â¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤É¤Á¤é¤«¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï¢·¸¤Ïºòµ¨¤è¤ê¤âº£µ¨¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢J¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤ë¤«¡£¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤ÏCL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤òÀï¤¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹ñÆâ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥±¥¬¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿2¿Í¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥À¥ê¥ª¡¦¥¨¥¹¡¼¥´¡Ê¢«¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¡Ë¤È´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤¥í¥á¥ª¡¦¥é¥ô¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥»¥É¤È¥¨¥¹¡¼¥´or¥é¥ô¥£¥¢¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤·¤ÆE¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò¥È¥Ã¥×²¼¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁªÂò»è¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¯ÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¾¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¿Íºà¤ÏËÉÙ¤À¡£¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¢P¡¦¥Í¥È¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¡¢¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤·¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤äJ¡¦¥Ú¥É¥í¤â¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥à¥É¥ê¥¯¡Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç½Ð¾ìÄä»ßÃæ¡Ë¤ÎÉüµ¢¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áª¼ê¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2Àá¡¢3Àá¤Ç¤Ï¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬Ì³¤á¡¢Éé½ý¸òÂå¤·¤¿3Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¸òÂå½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏJ¡¦¥Ú¥É¥í¤äP¡¦¥Í¥È¡¢19ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÈ×¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤À¡£
CL´Þ¤à²áÌ©ÆüÄø¤ò¹µ¤¨¤Æ¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï3Àá¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2¾¡1Ê¬¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤òÀ©¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬71¡óÂÐ29¡ó¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô19ÂÐ11¤È¤¤¤¦´°Á´¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ÏÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤ËCK¤«¤éJ¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¡£23Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢J¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¥¯¥í¥¹¤ËP¡¦¥Í¥È¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¡£34Ê¬¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤ÎÆÍÇË¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¹¶·â»²²Ã¤·¤¿E¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬·è¤á¤Æ3-1¤È¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¹¶·â¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âCK¤«¤é¥«¥¤¥»¥É¡¢¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ5-1¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡3Àá¥Õ¥é¥àÀï¤Ï³«»Ï14Ê¬¤Ë¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢J¡¦¥Ú¥É¥í¡¢E¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊPK¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤ËÍè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÉé¤±¿ô¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¡¤Á¿ô¤Ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë25¾¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï20¾¡¤À¤Ã¤¿¡£°úÊ¬¤±¤Ë¤è¤ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹¶¤áÈ´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¸½¤Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï³«ËëÀï¤Ë°úÊ¬¤±¤¿¤Ö¤ó¤À¤±¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î17Æü¤«¤é¤ÏCL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÆóÆü¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Þ¥óUÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î30Æü¡¢10·î4Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÀï¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿²áÌ©ÆüÄø¤Î¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£»î¹ç¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¸«±Û¤¹¤È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¾Á°¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢³Æ»î¹ç¤ÎÊÔÀ®¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÀ¤¤¤ä³ÆÁª¼ê¤Î½øÎó¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áá¤¯¤â¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤¿¥ì¥ô¥£¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤ÎÉüµ¢¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ç¡¢ÁÍ·ÂÉô¤ÎÇ±ºÃ¤Ç£³Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï5ÆÀÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤Ï¤¸¤Þ¤ë²áÌ©ÆüÄø¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÃ»´ü´Ö¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹¶·â¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤òÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ôÌ¾¤ÎÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¯¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤ò¼Á¡¦ÎÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥¹¤Î¤â¤ÈÎ®Æ°À¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ß¤»¤ë¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì=¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡õCLÀ©ÇÆ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿ÈÓÄÍ ·ò»Ê
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD309¹æ¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ