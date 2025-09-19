¡ÎÆÃ½¸¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¿·4¶¯»þÂå 03¡Ï°Û¿§¡ß°Û¿§¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤ÏÃ¦¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¡¼ãÊÖ¤ê¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ ºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë
¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥Ã¥×ÂÎÀ©10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¼é¸î¿À¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤äÃæÈ×¤Î¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤éÄ¹Ç¯¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂàÃÄ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Þ¤Ç¤â¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ø¡¡»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤¿¤Á
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ï4-0¤È¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë²÷¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯2»î¹ç¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÏ¢ÇÔ¡£ºòµ¨¤Î¼ºÂ®¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤Ïºòµ¨¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ±¤¸Å²¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°ã¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¤¬¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃ¦¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡×¡£¥·¥Æ¥£¤Î±É¸÷¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¼ºÂ®¤Ï¥í¥É¥ê¤ÎÄ¹´üÉé½ýÎ¥Ã¦¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄã²¼¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î»Ø¸þ¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¤Ç¤â¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÂçÏÈ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¡£Àï½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¤½¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·²ÃÆþ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤ÏÃæÈ×¤Î³èÀ²½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMF¤ÏÀµ³Î¤Êµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Á°Àþ¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£ÃæÈ×¤Î±¿Æ°ÎÌ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿Íºà¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤Ï¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¿Íºà¤Ë¶á¤¤¡£¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¹¶¼é¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤ÏÂÔË¾¤Îº¸SB¤À¡£¥·¥Æ¥£¤Ïº¸SB¤Î¿Íºà¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥Ð¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ä¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¢¥±¤Ê¤É¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤Ïº¸SB¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ºÙ¿È¤Îµ»¹ªÇÉ¡£³°¤âÃæ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ïµ¶SB¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤ÎÀï½Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤Ï¤É¤³¤«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¡£Ä¹¤¯¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Çº¸SB¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤µ¡£¤â¤Á¤í¤ó¼éÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯Àï½Ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦1¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ë¤Ï¤è¤êÇ»¸ü¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê°Õ¿ÞÅª¤Ë°Û¿§¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ã¦¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
°Û¿§¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁà¤ë¥Á¥§¥ë¥
¥ê¥è¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥¤Ï22ºÐ¡¢³«Ëë¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¸òÂå½Ð¾ì¤¹¤ë¤È17Ê¬´Ö¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Âè2Àá¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ÇÉé½ý¡¢2¥«·î´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤â°Û¿§¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï°Û¿§Ãæ¤Î°Û¿§¡£¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬Àº¹ª¤Ê¥¹¥¥ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê±¿Æ°ÎÌ¡¢¹¶¼é¤Ë¤½¤Ä¤Î¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¤ÎÌÏÈÏÅªMF¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¤«¤Ê¤ê³°¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÄ¶ÀäÅª¡£¤½¤â¤½¤âÍø¤Â¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Î¾ÂÍø¤¤Ç¤Ï¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿¼¡¸µ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¤Ï¤¿¤Ö¤ó±¦Â¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¼ç¤Ëº¸Â¡£ÄÌ¾ï¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÏÍø¤Â¤Ç¹Ô¤¦¡£¥¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍø¤Â¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÏºÙ¹©¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢ÁÇÄ¾¤Ê½³¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤â¥Á¥§¥ë¥¤Ï±¦Íø¤¤é¤·¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ìÎ¾Â¤ò´°àú¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÁàºî¤¬ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£Áá¤¯¤â¤Ç¤¤ë¤·ÃÙ¤¯¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÎÀºÌ©¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç»È¤¨¤ë¾ì½ê¤â°ã¤¤¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¤´¤¯¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¿¤«¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃ±°Ì¤¬°ã¤¦Áª¼ê¡£ÄÌ¾ï¤¬¥á¡¼¥È¥ëÃ±°Ì¤Ê¤é¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¡£
±¿Æ°ÎÌ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥¤ÎÆÃÄ¹¤Ï³ÖÀä¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÉÕ¿ï¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°Õ³°À¤À¡£»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥Þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï70Ç¯Âå¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ê¥Ù¥ê¡¼¥Î¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸½Âå¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¡£¤¤¤º¤ì¤â°Û¿§¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹çÍýÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÍýÉÔ¿Ô¡¡¥Ú¥Ã¥×¤é¤·¤¤´ñÌ¯¤µ
¸½ÂåÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¸ÅÅµÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Á¥§¥ë¥¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¥·¥Æ¥£¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤É¤¦¤Ï¤Þ¤ë¤«¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°Û¿§¤µ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é²¿¤«¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥·¥Æ¥£¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏCF¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤â°Û¿§¤ÎCF¤À¡£
ÆÏ¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¤âÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¹â¤µ¡¢¥ê¡¼¥Á¤¬µ¬³Ê³°¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÀ¤òºÇ¤â¤è¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¤Ç¤â¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ïµ¬³Ê³°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Øµ¬³Ê³°¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Î¹¶·â¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¶SB¤â¥¦¥¤¥ó¥°¤Ø¤Î¶¡µëÏ©¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢1ÂÐ1¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤º¤ì¤Æ¤â¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆÀÅÀ¤Ë´¹¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÉü³è¤ÏÂçÊªÊä¶¯¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ö¤ÎÉé½ý¤«¤é¤Î²óÉü¤Çº¸±¦¤ËÌµÁÐ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¤è¤êÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¹½À®¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤Ï¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ä¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¾Íã¤âÂ·¤Ã¤¿¡£
¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¡¢¥Á¥§¥ë¥¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÇÉ9ÈÖ¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¶9ÈÖ¤È¤·¤Æ¡£¥Á¥§¥ë¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¹¶·â¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±ûÆÍÇË¤Ë¥·¥Õ¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼Êø¤ì¤«¤é¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Á¥§¥ë¥¤Ç¤ÏCF¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¸òÂåÍ×°÷¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Á¥§¥ë¥¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤³¤½¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
°Û¿§¤Î10ÈÖ¤È°Û¿§¤Î9ÈÖ¤¬¤É¤¦·ë¤ÓÉÕ¤¯¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Á¥§¥ë¥¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
Èó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤Ê¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÉÔ¹çÍý¤Ë»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ú²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤é¤·¤¤´ñÌ¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åö½é¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÀ¤Ë¼þ°Ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ÎÀï½Ñ¤â¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²òÆÉ¤µ¤ì°Û¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥·¥Æ¥£¤¬ºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÌÁ¼ç¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿À¾Éô ¸¬»Ê
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD309¹æ¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ