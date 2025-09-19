¡ÎÆÃ½¸¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¿·4¶¯»þÂå 02¡Ï¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ÎÈ×ÀÐ¥¹¥«¥Ã¥É¤¬´°À®¡ª¡¡¤¤¤è¤¤¤èÌä¤ï¤ì¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë»Ø´ø´±¤Î¡Ö´ÆÆÄÎÏ¡×
¡¡È×ÀÐ¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¯¤«¤À¡£3Ç¯Ï¢Â³2°Ì¡¢¤¢¤È1Êâ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·Â³¤±¤¿¶þ¿«¤òº£µ¨¤³¤½À²¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£Êä¶¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥¿À¯¸¢²¼ºÇÂç¤ÎÀïÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÇ¹â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê³ÍÆÀ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»ñ¶â¤Ï2²¯6000Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½520²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²Æ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤ÎÆ°¤¤ÏÁÇÁá¤¯¡¢¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤À¤±¤Ï¥Ù¥ë¥¿¤Î¼çÆ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¤¦¤Á¤«¤é³ÍÆÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÄ¹¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¥¢¥ó¥«¡¼¤À¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÏÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤ÈÅª³Î¤ÊÆÉ¤ß¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯Á°Àþ¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥ì¥¤¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¼«¿ØÊý¸þ¤«¤éÅ¨¿ØÊý¸þ¤ØÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¥×¥ì¥¤¤À¡£
¡¡¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò´¢¤ê¼è¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿¹üÄº¤Ï¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÆÍÇË¸ý¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Å¨¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ê¤àÆ»¤òÆ³¤¯¤Î¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¥×¥ì¥¤¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ë¤Ï¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÃæÈ×¤ÎÄì¤ÎÁª¼ê¡Ö¥Ô¥Ü¡¼¥Æ¡×¤¬¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïºòµ¨¡¢Å°Äì¤·¤ÆÄã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯³Ê²¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¹¶Î¬¤·¤¤ì¤º¾¡ÅÀ¤òÍî¤È¤·¤¿»î¹ç¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Áê¼ê¤òÊø¤·¤Æ¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¡¢Áê¼ê¤«¤é¾¡ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤¿¤á¤ËÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡£ºòµ¨¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¸ø¼°Àï52»î¹ç54¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤¿¤ê¤¦¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤È¤â¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤È¤â°ã¤¦¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â9ÈÖ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·üÇ°ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â´Þ¤á¤Æ¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¿ô»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯ÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆ³¤±¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥Á¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤ÏÃ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¤É¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ë¤É¤¦ÆÀÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤Î¤«¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè2Àá¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤ÏPK´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë·Á¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·Á¤Ï¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP»þÂå¤Ë¤â¤è¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤Î·Á¤À¡£
¡¡¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë·Á¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ë¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ëº¸¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯ÁÀ¤¤¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÈ×Ãæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸SB¤Î¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î·Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢CB¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤òÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìá¤ë¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤ËÂÐÌÌ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤Æ±¦CB¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥í¥É¥ó¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È1ÂÐ1¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤¬ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬ÆÍ¿Ê¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆÀ°Õ¤Î·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢±¦°ìÊÕÅÝ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¹¶·â¤Î·Á¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¡¢¤½¤·¤Æ±¦SB¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤â¤·¤¯¤Ï¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬Íí¤ó¤Ç±¦¤«¤éÊø¤¹·Á¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÆÀ°Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬±¦¤«¤éÊø¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÁê¼ê¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº¸SB¤ÏMF²½¤·¤ÆÃæ±û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ä¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Ï¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤âÇº¤Þ¤·¤¤ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£º¸¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ÎÆ°¤¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î!?¡¡º£µ¨¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¸ü¤µ
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï³«ËëÀï¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ò¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ©¤·¡¢Âè2Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤ò5-0¤Î°µ¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎFK°ìÈ¯¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢Âè3Àá¤ò½ª¤¨¤Æ3°Ì¡£¼ºÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1¡£°¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡È°ÊÊ¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ø²æ¿Í¤ÎÂ¿È¯¤À¡£ºòµ¨¤â²ø²æ¿Í¤òÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¥Á¡¼¥à¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤âÂè2Àá¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥«¤È¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¡¢Âè3Àá¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤ÎÍ×¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¤¬Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¡¢½øÈ×¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉé½ý¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥«¤È¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¡¢¥µ¥ê¥Ð¤¬Æ±»þÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é°ìµ¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£µ¨¤ÏÊ¬¸ü¤¤¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÀïÎÏ¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤À¡£
¡¡¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï³ÍÆÀ¤Î°ÕÌ£¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¥µ¥«¤¬Ì³¤á¤ë±¦¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ê¥Ð¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤ï¤º¤«5Ê¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¤¬¡¢µÞî±ÂåÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥â¥¹¥±¥é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ØSofaScore¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥¹¥±¥é¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç4²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¡ÊÀ®¸ùÎ¨100¡ó¡Ë¡¢3²ó¤Î¥¯¥ê¥¢¡¢2²ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¤Ï92¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡×¡Ö¡Ê¥¦¡¼¥´¡¦¡Ë¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¤ÎÊä¶¯¡×¤Ê¤É¤È¸ý¡¹¤ËSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¾Î»¿¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·10ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¼¤Î»È¤¤Êý¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·âÅªMF¤È¤·¤ÆÃæ±û¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥¨¥¼¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤Çº¤ß¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿DF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡¢MF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥·¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤â·Ð¸³¡£º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È15ºÐ¤ÎMF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Âè2Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤â¥À¥á²¡¤·¤Î5ÅÀÌÜ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥À¥¦¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º¸Â¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î±¿¤ÓÊý¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¸Ä¤Ç¤ÎÆÍÇË¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥°¥ó¤È¿¤Ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£15ºÐ¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤ÌÎäÀÅ¤µ¤ä¾¡ÉéÅÙ¶»¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥«¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥¦¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥À¥¦¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë9¿ÍÌÜ¤ÎÊä¶¯¤È¤¤¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬°ìÈéÇí¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡È¹¶·â¤ÎÈ½ÃÇ¡É¤ò
¡¡¼çÎÏ¤¬2¡Á3¿ÍÈ´¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡¢È×ÀÐ¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¼éÈ÷¤Î·ø¤µ¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é¤Î°ìÈ¯¤È¤¤¤¦ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ë¼¨¤·¤¿¶¯¤ß¤â·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¿ØÍÆ¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï»Ø´ø´±¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤ÎºÓÇÛ¼¡Âè¤À¡£
¡¡³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë2¿Í°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸½ºß¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Ë³¤·¤¯¼çÎÏ¤ò¸ÇÄê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¼åÅÀ¤À¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡£°ÊÁ°¤Û¤É¤Î¡ÈÆ¬¤Î¸Ç¤µ¡É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¸òÂå¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¼éÈ÷¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Î·ø¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¼éÈ÷¤Ï¤â¤Ï¤ä²¤½£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼éÈ÷¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤Ëº£¤Î¤È¤³¤íÌäÂêÅÀ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¹¶·â¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¹âÅÙ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤ÎÌóÂ«»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈ´·²¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¬¡¢¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¹¶·â¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ³°À¤ËË³¤·¤¤¤Î¤À¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤ËÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¹²ó¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤òÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ºòµ¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤òË°¤¤ë¤Û¤ÉÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ç¾¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤â»ý¤ÁÁ°¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î»õ¼Ö¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¶·â¤ËÉÝ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¤¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹¶·â¤ò¸«¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹¶·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï¡ÈÍýµÍ¤á¡É¤ò¼Î¤Æµî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ê°ìËÜ¤Î¥Ñ¥¹¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥¨¥¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥¼¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁ®¤¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Áª¼êµ¯ÍÑ¡¢ÆÃ¤Ë¸òÂåµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤âÄ¹¤¯âË¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤È¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ËÂå¤¨¤Æ¥¨¥¼¤È¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï70Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¼éÈ÷¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï³°¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯ÊÑ²½¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¥À¥¦¥Þ¥ó¤â»È¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï89Ê¬¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁá¤¯¤ËÈ¯¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿À¯¸¢¤â7µ¨ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤ÎÂçÎÌÊä¶¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬½¼¼Â¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤â»È¤¤¤³¤Ê¤»¤º¤Ë¤Þ¤¿Ìµ´§¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¡£¸å¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ø´ø´±¤Î¼ó¤ÏÈô¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¡£¸À¤¤Ìõ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î¡Ö´ÆÆÄÎÏ¡×¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡¿Á°ÅÄ Î¼
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD309¹æ¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ