¡ÎÆÃ½¸¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¿·4¶¯»þÂå 01¡Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡ª¡¡ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¹½ÃÛ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ã¥º
¡¡½½Ê¬¤ËÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Çº£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡¢¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤òÊü½Ð¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÆÀÅÀ¤Ë¤«¤é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ&CLÀ©ÇÆ¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÊä¶¯¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥¤¥µ¥¯¤â³ÍÆÀ
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ&CLÀ©ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï·ÑÂ³À¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ïºòµ¨13ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¢ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢5ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê¢ª¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤òÊü½Ð¤·¡¢20ºÐ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥³¡¼¥Í¥ë¡Ê¢ª¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢22ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ê¢ª¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡Ë¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡Ê¢«¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë¤Ï3500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó57²¯1600Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬½Ö´ÖÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢Æ°¤¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£¹·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤Î¥Ã¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¡Ê¢«¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤Ïºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¿¥Õ¤Ê21ºÐ¤Ç¡¢2ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÆÀÅÀ¤Ë¤«¤é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£4690Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó79²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢31ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÆ±¤¸¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ç¤Þ¤º³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î»êÊõ¤Ç¤¢¤ë22ºÐ¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê¢«¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â1²¯2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó210²¯±ß¡Ë+¥Ü¡¼¥Ê¥¹ºÇÂç2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë=Áí³ÛÌó252²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¹¶¼é¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯22ºÐ¤Î¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡Ê¢«¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤ò°ÜÀÒ¶â8000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó138²¯±ß)+¥Ü¡¼¥Ê¥¹1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó17²¯±ß)=Áí³ÛÌó164²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ïºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç15ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¡¢UEL¤Ç4ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³«Ëë3»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡Ö9ÈÖ¡×¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Û¤Ü¥¼¥í¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î²ÃÆþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î¼ý¤Þ¤ê¤É¤³¤í¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÀÒ´ü¸Â¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤â¡Ö9ÈÖ¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÇØÈÖ¹æ9¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ê¢«¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ë¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó249²¯±ß¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿Áí³Û1²¯3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó259²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¡È¥¤¥Ö¥éÆóÀ¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³20¥´¡¼¥ë±Û¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼çÎÏ¿ôÌ¾¤òÊü½Ð¤·¡¢¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¤¥µ¥¯¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÊä¶¯¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤è¤ê¤âÆÀÅÀÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡£
¥ô¥£¥ë¥Ä²ÃÆþ¤Ç»×¤ï¤ÌÁê¾è¸ú²Ì¡¡¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î±¦SB¤â¥¢¥ê
¡¡ºòµ¨¤Î¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤Â³¤±¤¿¡£´ðËÜÉÛ¿Ø¤Ï¡Î4-2-3-1¡Ï¤ÇGK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¡¢DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¯¥Ý¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¢ª¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¢ª¥±¥ë¥±¥º¤ÈÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Îµ¯ÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢3Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿FK¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¡¢Éé½ý¸òÂå¤·¤¿³«ËëÀï¤Ç¤Ï¤Þ¤º±óÆ£¹Ò¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÌ³¤á¡¢Â³¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤¬¸òÂå½Ð¾ì¤·¤Æ¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡Ê±óÆ£¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¡Ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Ì³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥ë¥Ä¤Î²ÃÆþ¤Ï»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î°ìÀï¤À¤±¤À¤¬¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¥¢¥ê¤Ê¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥±¥ë¥±¥º¤¬°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿´ÆÀ¤¿¹¶·â»²²Ã¤ÇÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤òµö¤µ¤º¡£º£µ¨¤Ï¥±¥ë¥±¥º¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑ¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¾¯¤·¼êÇö¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥³¥Ê¥Æ¡¢¥´¥á¥¹¡¢±óÆ£¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÈÄ¹196¥»¥ó¥Á¤Ç18ºÐ¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¡Ê¢«¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤Î¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÅªMF¤Ï¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢±óÆ£¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Á¥§¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÊÉé½ýÃæ¡Ë¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î±óÆ£¤Ï¤ª¤â¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥¹¥¿¥á¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¡ÊCL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤Ê¤·¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¸òÂå½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥¨¡¼¥¶¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¿ä¿ÊÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·èÄêÎÏ¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¥¥¨¡¼¥¶¤Ë¤Ï±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó³èÌö¤·¡¢¥µ¥é¡¼¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¼ÂºÝ¤Î¥µ¥é¡¼¤Ïºòµ¨38»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨¤â3»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¸õÊä¤Ï¥µ¥é¡¼¡¢¥¥¨¡¼¥¶¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¼êÇö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¬¥¯¥Ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢17ºÐ¤Î¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥¨¡¼¥¶¤â¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï¥ó¥°¥â¥Ï¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É&¥¥ì¤¬¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉð´ï¤Ë¤«¤Ê¤ê³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£2Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿90+6Ê¬¤Ë¥¬¥¯¥Ý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢90+10Ê¬¤Ë¥µ¥é¡¼¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¹¶ËÉ¤Î¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ó¥°¥â¥Ï¤Ï´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÍ½Ð¤·¤¿¡Ö¸Ä¡×¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄËö¶²¤í¤·¤¤17ºÐ¤À¡£
¥¨¥¥Æ¥£¥±&¥¤¥µ¥¯¤Î¶¦Â¸¤Ï¡©¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤
¡¡Á°Àþ¤Ë¤Ï¹â¤µ&¶¯¤µ&¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¥¨¥¥Æ¥£¥±¡¢¥¤¥µ¥¯¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë2¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤Ë¤É¤Á¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¡¢Î¾Ì¾¤òµ¯ÍÑ¤»¤º¤Ëºòµ¨Æ±ÍÍ¤Ë¥¼¥í¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¯¤«¤À¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤ë¤·¡¢Î¢È´¤±¤âÁÀ¤¨¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¯¤¯¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¥¨¥¥Æ¥£¥±¡¢¥¤¥µ¥¯¤ò1¥È¥Ã¥×¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯Á°Àþ¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Î¾Ì¾¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¸Ä¿ÍÀï½Ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¤·¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤³¤³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥µ¥é¡¼¡¢¥¬¥¯¥Ý¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¼¥í¥È¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬¸òÂå¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬Á°Àþ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£±¿Æ°ÎÌ¤Î¤¢¤ë¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥µ¥é¡¼¡¢¥¬¥¯¥Ý¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¹þ¤à·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¥¨¡¼¥¶¤¬Æþ¤ê¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¥¼¥í¥È¥Ã¥×¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤âÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ò¿ø¤¨¤¿¡Î4-3-3¡Ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ä±óÆ£¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¤Î¤Ê¤«¤«¤é2Ì¾¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î1¥È¥Ã¥×¤âÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤«¥¤¥µ¥¯¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁ°Àþ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤«¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤ä¥¥¨¡¼¥¶¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤À¡£Á°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤á¤ÐÎÏ¶È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤·¡¢¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É&½ÓÉÒÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£º£¸å¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤«¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¥¤¥µ¥¯¤Î¶¦Â¸¤âº£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Î4-4-2¡Ï¤Î2¥È¥Ã¥×¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë·Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£½Ä´Ø·¸¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ±óÆ£¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê»ý¤Á¶ð¤ò¤É¤¦ÇÛÃÖ¤·¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¥¤¥µ¥¯¤¬°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ&CLÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿ÈÓÄÍ ·ò»Ê
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD309¹æ¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ