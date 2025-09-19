¤«¤Ä¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤¬¡Ä¡Ä¡¡Æ´¤ì¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤È16Ç¯¤â¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼ç¾Æ±»Î¤ÇÂÐÖµ
9Æü¤ËWÇÕ²¤½£Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3-2¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡ØLiveScore¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2009Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢Åö»þ9ºÐ¤À¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¾¯Ç¯¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏÅö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¾¯Ç¯¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¤ï¤º¤«¿ô¥ä¡¼¥É¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤ëµ÷Î¥¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤¬16Ç¯¤â¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥óÆ±»Î¤È¤·¤ÆÁê¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤«¤é´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¡£¤¿¤À¡¢¹¬±¿¤Ë¤â10·î¤Ë¤â¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼¡²ó¤Î»î¹ç¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤â¤é¤¦ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ïº£²ó¤Î»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤ËÅÏ¤êÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£¼¡Àï¤â¤³¤Î2¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Szoboszlai gave his shirt to Cristiano after the game, but Ronaldo had already swapped his. He promised to return the favor in Portugal next month.— 433 (@433) September 10, 2025
@NSOnline pic.twitter.com/mJPrZCQlVp