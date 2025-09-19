¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿!?¡¡±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿¡ÖÂåÍý¿Í¤ÎÊÑ¹¹¡×¤È¡ÖÀâÆÀÎÁ¡×
º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤À¡£²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£7·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Û¤É¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢Á´¤¯°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÜÀÒ¤Îµ¬Äê¾å¡¢16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÃæ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï¡¢Åö»þ¥ä¥Þ¥ë¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã»á¤È¡¢Èà¤Î²ÈÂ²¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÁª¼êËÜ¿Í¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ã¤°ïºà¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÃ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ïµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤Ê¤ó¤È¥ä¥Þ¥ë¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¥Ç¡¦¥é¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã»á¤«¤éÌ¾ÊªÂåÍý¿Í¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂ¦¤¬²þ¤á¤Æ¥ä¥Þ¥ë¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀâÆÀÎÁ¤È¤·¤Æ¡Ö500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó8²¯6000Ëü±ß)¡×¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÌµÌ¾¤Î¼ã¼ê¤ØÂç¶â¤òÅê¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÁá¤¯¤Æ¤â°ÜÀÒ¤Î¼Â¸½¤¬2023Ç¯7·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï°ì»þÊÝÎ±¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥ä¥Þ¥ë¤Ï°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢500Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½ºß¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥Þ¥¬¥¸¥ótheWORLD309¹æ¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ