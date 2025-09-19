¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¡Ö¥é¥ó¡×¤¬µÞ»à¡¢Ä²Ç±Å¾¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»Ô¤Î¿åÂ²´Û¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¡×¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«1Æ¬¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¿åÂ²´Û¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Æ¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î¤¦¤Á¡Ö¥é¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥¹¤Ë16Æü¤«¤é°ÛÊÑ¤¬¸«¤é¤ì¡¢½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î18ÆüÃë¤´¤íÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¡£Ãë¤¹¤®¤Ë»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÄ²¤¬¤Í¤¸¤ì·ìÎ®¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ëÄ²Ç±Å¾¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯1·î¤«¤é»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿äÄê28ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢ÆüËÜ³¤¡×¤Ç¤Ï¡¢1ÅÙ¤Î¥¤¥ë¥«¥·¥çー¤Ë4～6Æ¬¤Î¥¤¥ë¥«¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï2Æ¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤È6Æ¬¤Î¥«¥Þ¥¤¥ë¥«¤Î8Æ¬¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
