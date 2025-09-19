¡É¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡ÉÁ´¹ñÆ³Æþ»Ï¤Þ¤ë¤â¸©ÆâÀ°È÷À°¤ï¤º¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤¬ÉÝ¤¤¡×¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤¬9·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢´µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¡£¤½¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ç¤¹¡£9·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¿§¤¯³§¤µ¤ó¤¬»ý¤ÁÊâ¤¤¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤¬µ¤·Ú¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡×
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÄÌ±¡¤äÎ¹Àè¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±²Ý¡¦±ü»³²í¼ù²ÝÄ¹¡Ë
¡Öº£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤¬µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥«ー¥É¥êー¥Àー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Þ¤À½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤â°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤µ¤³¤À»õ²Ê¤Ç¤Ï¡¢Ìó1¤«·îÁ°¤ËÆ³Æþ¤ò·è¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤¿µ¡´ï¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤µ¤³¤À»õ²Ê¡¦·¦±òÍÚ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö´µ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç·ÈÂÓ¤«¤¶¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¼õÉÕ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î°ÆÆâ¤ä¼õÉÕ¤ÎÂÐ±þ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÆ³Æþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ï´µ¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ê¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÌÌ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥«ー¥É¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¬·ÈÂÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤È»×¤¦¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»È¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±²Ý¤Î±ü»³²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤âÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¹ñ¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÌ±ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤Î¤¦¤Á¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½74¡ó¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½53¡ó¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î36¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ïº£Ç¯¤Î12·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÅÐÏ¿¤òµÞ¤¤¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÅÐÏ¿¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñ¤¬¤¹¤°¤Ë10³äÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¤¬»È¤¨¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î°ìÍ÷¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉÂ±¡¤äÌô¶É¤Ë»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£