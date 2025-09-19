ºæ»Ô½Ð¿È¡¦¸µNMB48¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤µ¤ó¤¬ÂçºåÉÜ·Ùºæ½ð¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡Ö½é¤á¤Æ¤Îºæ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×½©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë·Ù»¡´±¤ò·ãÎå
¡¡MBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤ËËè½µ²ÐÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸µNMB48¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ·Ùºæ½ð¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤ËÆÃÊÌ·Ù²üÂâ¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢·Ù»¡´±¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼Â¤Ïºæ»Ô½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æºæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ï¡¢º£·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£