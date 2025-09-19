¸µËëÆâ¤Î31ºÐ¡¦¿å¸ÍÎ¶¤¬°úÂà¡¡¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¸µ³ØÀ¸²£¹Ë¡¡ºÇ¹â°Ì¤ÏÁ°Æ¬13ËçÌÜ
¡¡À¾Ëë²¼7ËçÌÜ¤Ç¸µËëÆâ¤Î¿å¸ÍÎ¶¡Ê31¡Ë¡áËÜÌ¾¥Ð¡¼¥µ¥ó¥¹¥ì¥ó¡¦¥È¥¥¥ë¥Ü¥ë¥É¡¢¶Ó¸ÍÉô²°¡á¤¬19Æü¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½½Î¾¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¾ì½ê5ÆüÌÜ¤«¤é¡Ö³°¼¦³Ë¡Ê¤¸¤«¤¯¡Ë¤Ç7Æü´Ö¤Î°ÂÀÅÎÅÍÜ¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¡£Ëë²¼¤ËÍî¤Á¤¿º£¾ì½ê¤â½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¿å¸ÍÎ¶¤Ï10Ç¯½Õ¤Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢°ï¥Î¾ë¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ÇÍèÆü¡£Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢4Ç¯»þ¤Ë³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£17Ç¯²Æ¾ì½ê¤ËËë²¼15ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢18Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡¢22Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£ËëÆâºß°Ì5¾ì½ê¤Ç¡¢ºÇ¹â°Ì¤ÏÅìÁ°Æ¬13ËçÌÜ¡£µðÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¦»Í¤Ä¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÁêËÐ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£