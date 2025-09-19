½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¥Ù¥ë¥È¼øÍ¿¡¡IBF¸µ²¦¼Ô¡¢Äï»Ù±ç¤Î¤¿¤á°úÂà
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï19Æü¡¢¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¤¬¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Å²¬Í¥¤µ¤ó¤Ï¡¢5·î¤Î»î¹ç¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Äï¤ÇIBF¥ß¥Ë¥Þ¥àµéÁ°²¦¼Ô¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á8·î¤Ë°úÂà¡£IBF¤¬¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·Â£Äè¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼øÍ¿¼°¤Ïº£·î21Æü¤Ë·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£IBF¤Ï¡ÖÍ¥Âç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¡¢·»Äï°¦¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÂº¸·¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ì¾ÍÀ²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å²¬¶ä¤Ï¸½ºß¤âÆþ±¡Ãæ¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£