¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¡¢¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÁðÃÏ¤Ë¡Ä£±£µÊØ¤¬·ç¹Ò
¡¡£±£¹Æü¸áÁ°£±£±»þ£µ£²Ê¬º¢¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎµßÆñÁÜº÷µ¡¡Ö£Õ£±£²£µ£Á¡×£±µ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¡Ê¿·³ã»ÔÅì¶è¡Ë¤ËÃåÎ¦¸å¡¢³êÁöÏ©¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æº¸Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¶õ¹ÁÉßÃÏÆâ¤ÎÁðÃÏ¤ÇÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡Åë¾è°÷£µ¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶õ¼«¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Îµ¡¤ÏÆ±¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¿·³ãµßÆñÂâ½êÂ°¡£µ¡Ä¹¤Ï£µ£°ºÐÂåÃËÀ¤Ç¡¢ÎýÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò½ª¤¨¤Æ´ðÃÏ¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ÏÌó£³»þ´Ö£µ£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤Ç£±£µÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢Ìó£±£°£°£°¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶õ¹Á¤ÎÀµ¸áº¢¤ÎÅ·¸õ¤ÏÀ²¤ì¤Ç¡¢É÷Â®£³¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤«¤é»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·³ã»ÔËÌ¶è¡¢¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷º´Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö³ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÏ©³°¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
