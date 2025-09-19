¡ÚÇ®ÊÛ¡ÛÃæ³ØÀ¸¤¬¼çÄ¥¡¡±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥ÁÊÛÏÀÂç²ñ¡¡È¯²»¤äÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¿³ºº¡Ô¿·³ã¡Õ
Ãæ³ØÀ¸¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¦ÊÛÏÀÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ä¼çÄ¥¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹â±ßµÜÇÕÁ´ÆüËÜÃæ³Ø¹»±Ñ¸ìÊÛÏÀÂç²ñ ¸©Í½Áª²ñ¡×¡£¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿18¿Í¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯²»¤äÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ó
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ï¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯ÊÝ¤ÁÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
19Æü¤ÎÍ½Áª²ñ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¾å°Ì3¿Í¤ÏÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ±ûÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£