¶ÌÌ¾»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤«¤é¶¶¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤¬µ­¤µ¤ì¤¿¶âÂ°¤ÎÈÄ¡Ö¶¶Ì¾ÈÄ¡×4Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÂ³Êó¤Ç¤¹¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¶¶Ì¾ÈÄ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¶È¼Ô¤òÄÌ¤·¤Æ·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶È¼Ô¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Î¹ñÆ»208¹æ¤Ë¤«¤«¤ëÉÙÈø¶¶¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¶¤ÎÌ¾Á°¤ä½×¹©»þ´ü¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¶¶Ì¾ÈÄ4Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê·§ËÜ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²¤Î¿½¹ð¤ò¤·19Æü¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¶¶Ì¾ÈÄ¤Ï·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¤Î¶âÂ°Îà¤Ê¤É¤ò°·¤¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¶È¼ÔT¡¦S¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

T¡¦S¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶¶Ì¾ÈÄ¤Ï9·î¡¢¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Ìó400¥­¥í¤Î¶âÂ°¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£17Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«¤¿²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶¶Ì¾ÈÄ¤¬ÉÙÈø¶¶¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¾ÚµòÉÊ¤È¤·¤Æ2Ëç¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¶âÂ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¶Ì¾ÈÄ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉÙÈø¶¶¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë½×¹©»þ´ü¤ÈÀî¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£T¡¦S¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° À¾¸ý»Ê¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö¡Ê¶¶Ì¾ÈÄ¤Î¡ËÁÇºà¤ÏË¤¶â¡£Æ¼¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¼â¤È¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òº®¤¼¤¿¹ç¶â¡£ÊÀ¼Ò¤Ç1¥­¥íÅö¤¿¤ê1000±ß～1200±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅðÆñ¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£É¬¤º²¿¤«¤¢¤ì¤Ð·Ù»¡¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼èÄù¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×