»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¾òÎã ÀÐÀî¸©¤¬À©Äê¤Ø¡¡12·îµÄ²ñ¤ËÄó½ÐÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¡¡ÃÚÃÎ»ö¤¬¹Í¤¨¼¨¤¹
»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤¹¤ëÀÐÀî¸©¤Î»Ø¿Ë¤òµ¤·¤¿¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤òÎý¤êÄ¾¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç12·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢ÀÐÀî¸©¤¬9·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤·¤«¤ï»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø´ðËÜ¾òÎã¡×¡£
¾òÎã°Æ¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â®¤ä¤«¤ËµßºÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾òÎã°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÄ°÷¤«¤é¡Ö¾òÎã¤ÎÉ¬Í×À¤ä°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢9·îµÄ²ñ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ12·îµÄ²ñ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉáµÚ¡¢·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤È¤·¡¢12·îµÄ²ñ¤Ç¤ÎÄó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Ë¸øÄ°²ñ¤ò³«¤¡¢½»Ì±¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢À©Äê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£