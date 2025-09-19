¡Öante up¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öante up¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡Öpony up¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¡Ê·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¡Ë»ÙÊ§¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öante up¡×¤Ï¡Ö¡Ê·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¡Ë»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖThey made him ante up his debt after grilling him.¡×
¡ÊÈà¤é¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢Èà¤Ï½Â¡¹¼Ú¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¡Ë
¤ª¶â°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô