¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¸½¶â1496Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡¡¸µÀ¸ÊÝ¼Ò°÷¤ÎÃË ÄÉµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ÆÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃË¤Î3²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤¬19Æü¡¢Ä¹ÌîÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ï¡Ö¸½¶â1496Ëü±ß¡×¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÄÉµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ÎÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®ÎÓµ®Â§Èï¹ð¡¦39ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾®ÎÓÈï¹ð¤Ï2022Ç¯2·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Î30Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö1496Ëü±ß¡×¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÈï¹ð¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎLINE¤ÎÆâÍÆ¤ä¸ýºÂ¤Î¼è°úÍúÎò¤Ê¤É¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓÈï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¸µ¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¾µ½¤Îºá¤Ç3²óµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ç¤Ï¸©Æâ¤ÎÃË½÷8¿Í¤¬¾®ÎÓÈï¹ð¤Ë¤è¤ëº¾µ½¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö3²¯3000Ëü±ß¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£