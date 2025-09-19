¾¾ºäÅíÍû¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×À÷Ã«¾ÂÀ¤Î²óÅú¤Ë´¶¿´
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ºäÅíÍû¡¢²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿
µûË¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö100m¡× ¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿³Þ´Ö½ß¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤ºÍÇ½·¿¤Î¥È¥¬¥·¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¾¾ºä¤Ï¡ÖÁö¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Î¦¾å¤ÎÊý¤ËÂ©¤Î½Ð¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤êµÛ¤¤Êý¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¤³¤¦¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â©¸¯¤¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥×¥í¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅØÎÏ·¿¤Î¾®µÜ¤ò±é¤¸¤¿À÷Ã«¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¸ÆµÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¾ºä¤È¤È¤â¤ËÌ¤ÃÎ¤Î¸ÆµÛ¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¸ÆµÛÊýË¡¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¸ÆµÛ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¾¾ºä¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÀ¤Âå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ï¥ß¥Ë»Í¶î¤ËÅö»þ¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤¤Ã¤È¤Í¡©¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¼Ö¤ò¤¿¤ÀÁö¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Î¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤É¤ì¤À¤±Áá¤¤¤«¤Ã¤Æ¶¥¤¦¡£¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¤ÎËÜÂÎ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È·ê¤ò³«¤±¤Æ·Ú¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼ïÎà¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡ÊÁö¹Ô¡Ë¥³¡¼¥¹¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤«¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©¤ª¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©Ê¬¸ü¤¤¾®³ØÀ¸¤È¤«¤¬ÆÉ¤à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò²¿ºý¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¤Î¥³¡¼¥¹¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤ËÀ÷Ã«¤Ï¡Ö»¶Êâ¤Ã¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¾¾ºä¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿À÷Ã«¤Ï¡Öº£¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤Î»þ¤È¤«¤ÏÌµÂÌ¤ËÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¿±ØÊ¬¤À¡©ÅÅ¼Ö¤Ç20Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤È¤«¤ò´Ñ¤Æ¡£µ¢¤ê¤ÏÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£3»þ´Ö¤È¤«4»þ´Ö¤°¤é¤¤¡¢¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾¾ºä¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡£Âç¿Í¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â´¶¿´¤·¡¢À÷Ã«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬³ØÀ¸¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃ¯¤¬ºÇ¤â10ÉÃ¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¶¥¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¹â¶¶¤¬9.75ÉÃ¤È¤¤¤¦¹¥¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¾¾ºä¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À÷Ã«¤Ï¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬´Ñ¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿´¤Ë»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÎ×¾ì´¶¤È¡¢Å¯³ØÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾¾ºä¤Ï¡ÖÀèÆü¤Ç¤¹¤Í¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò100m¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÅ¼ä¤È¶½Ê³¤ÈÇ®¤¬ËÜÅö¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿10ÉÃ¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò±ÇÁü¤È²»¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë¤µ¤¨´Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¤ò´ÑÀï¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾ºäÅíÍû¡õÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢À¼Í¥ºîÉÊ¤Ç³Ø¤Ó
