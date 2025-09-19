¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü - ¥ä¥¯¥ë¥È(19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)

Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬5²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡¢5²óÉ½¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÆü¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶õ¿¶¤ê¡£¤½¤ì¤Ç0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï4µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÈ¿±þ¤Ç¤­¤º¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤ë¤È¹¶¼é¸òÂå¤·¤¿5²óÎ¢¤Î¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯ËÌÂ¼·Ã¸ãÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¤³¤³¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£