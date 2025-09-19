¡ÖÆüËÜ°ì°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤ÊÄ¹Ìî¸©¤Ë¡ª¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¼Åè·»¤µ¤ó¡¡¸©¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¿ä¿Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¡¡¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡×½ÅÅÀ¹àÌÜ¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×½ÐÈ¯¼°¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤¬21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë19Æü¡¢¸©Ä£¤Ç½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·ÙËÜÉô¤ÏÆÈ¼«¤Î½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·ÙËÜÉô¡¡°¤ÉôÊ¸É§ ËÜÉôÄ¹
¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î»×¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢£¹·î8ÆüÉÕ¤±¤ÇÃåÇ¤¤·¤¿¸©·Ù¤Î°¤ÉôÊ¸É§ ËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Åè·» ¤µ¤ó
¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î°Õ¼±¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ¤®Ì¿¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ°ì°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤ÊÄ¹Ìî¸©¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
º£Ç¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¿È»ö¸Î¤¬¡Ö3114·ï¡×È¯À¸¤·¡Ö30¿Í¡×¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÈ¾¿ô¡×¤ò65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ÏÆÈ¼«¤Î½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ÏÍÛ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüË×¤¬Í¼Êý¤Î¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©·ÙËÜÉô ¸òÄÌ°ÂÁ´ÂÐºö¼¼¡¡ÅÏß·Îµ°ì ¼¼Ä¹
¡ÖÌë¸÷È¿¼Íºà¤Î³èÍÑ¤äÌÀ¤ë¤¤ÉþÁõ¤ò¤·¤Æ¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô ¤½¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤Ï21Æü¤«¤é£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£