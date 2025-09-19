±Éè½Ìï¡õ¸÷Ï©¡¢·»Äï¤ÇÆ±°ì¿ÍÊªÌò¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À®¸ù¤ÇÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬¤´Ëþ±Ù¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Éè½Ìï¡Ê¤¨¤ê¤ä¡¿19¡Ë¡¢¸÷Ï©¡Ê¤ß¤í¡¿14¡Ë¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±ÑÍº¥ª¥ó¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¸É»ù¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬±Éè½Ìï¤Ç¡¢¤½¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ÂÄï¤Î¸÷Ï©¤È¤Ê¤ë¡£·»Äï¤Ç½é¶¦±é¤ÇÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£±Éè½Ìï¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ï18ºÐ¤Î¥¦¥¿¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤ò¹Í¤¨¤ì¤ë¤Û¤É¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤È´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¸÷Ï©¤â¡ÖÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤ä¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÇÛÌò¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÍ§´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ä¤ë»þ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë1ÈÖÆñ¤·¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥¦¥¿¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥¿¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤óÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Ë±Éè½Ìï¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤¿¡ª¡Ù¤È¡£Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡Ø²¿¡©Äï¤¬¤¤¤ë¡©¡Ù¤È¡£¡ØÄï¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¸÷Ï©¤¯¤ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡£¡Ø2¿Í¡¢¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
